Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri “Qardaş briqada layihəsi” çərçivəsində Türkiyədə təlimdə iştirak edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hərbçilərimiz təlimdə iştirak etmək üçün artıq Gelibolu vilayətindədirlər.

““İki dövlət, bir millət” anlayışı ilə tək yumruq olmağa davam edirik”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

