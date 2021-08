Bu gün qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandamız qrupda ikinci oyununu Bosniya və Herseqovina yığmasına qarşı keçirib. Oyun millimizin 0:3 (14:25, 23:25, 17:25) hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, millimiz qrupun ilk matçında Belçikaya 0:3 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

