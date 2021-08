Rusiyanın paytaxtı Moskvada evlərdən birində “F1” əl qumbarası partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2-si azyaşlı olmaqla 3 nəfər həlak olub.

İstintaq Komitəsi faktla bağlı cinayət işi açıb, araşdırma aparılır.

