Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraq və Suriyanın şimalında PKK terror təşkilatının daha 4 üzvünü zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Nazirlikdən bildirilib ki, terrorla mübarizə hər yerdə təsirli və qətiyyətli şəkildə davam edir.

