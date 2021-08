“Neftçi” və “Qarabağ”ın oyununa təyinatlar

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında II turun son qarşılaşmalarının bütün təyinatları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Zirə” – “Neftçi” matçının baş hakimi Kamal Umudlu olacaq.



“Qarabağ” –”Səbail” oyununu isə FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

22 avqust (bazar)

18:30. “Zirə” – “Neftçi”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Səbuhi Bayramov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

20:30. “Qarabağ” –”Səbail”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Cəmil Quliyev, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabbarov

AFFA nümayəndəsi: Aslan Şahgəldiyev

“Azersun Arena”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.