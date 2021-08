Türkiyənin paytaxtı Ankarada çəkildiyi iddia edilən görüntülər hər kəsi şoka salıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlarda iki nəfərin gənc qızı döydüyü anlar əks olunub.

Görüntülərdə həmin şəxslərin gənc qızdan soyunmasını tələb etdikləri görünür. Əvvəlcə bu istəyi rədd edən gənc qız təhdid edildikdən sonra soyunmağa başlayıb. Görüntü sosial mediada böyük əks-səda doğurub.

