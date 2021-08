Əfqanıstanı ələ keçirən Taliban Qəznə vilayətində yerli radiostansiyalarda musiqini və qadınların işləməsini qadağan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Pajhwok” agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qərar Taliban tərəfindən təyin edilən yeni liderlik tərəfindən yayımlanıb.

Daha əvvəl vilayətin polis məntəqələrindən birinin rəhbəri oalan Məhəmməd Haşim Qacinin Talibanın vilayətə daxil olmasından sonra yoxa çıxdığı açıqlanmışdı. Qacinin yaxınları hələ də ondan xəbər ala bilmir.

