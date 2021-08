Türkiyənin Konya vilayətinin Səlçuklu rayonunda maşın ağaclara çırpılaraq qarşı yola aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə üç nəfər ölüb, bir nəfər ağır yaralanıb.

Ölənlər müvafiq olaraq 19, 21 və 22 yaşındadırlar. Ağır yaralanan şəxs isə Meram Dövlət Xəstəxanasına yerləşdirilib.

