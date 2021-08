"İyulun 1-dən başlayan toylar Məhhərəmlik ayının daxil olması ilə əlaqədar azalmağa başladı. Toyların sayı təqribən 75 faiz aşağı düşdü".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB24-də yayımlanan "Gündəm" verilişində qonaq olan həkim Ümüd Səlimzadə bildirib.

Həkim əlavə edib ki, Azərbaycanda yoluxanların sayında azalma olacaq və indiki halda qapanmalara gedilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.