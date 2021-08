Buxaq əməliyyatı olunan müğənni Damla sosial şəbəkə hesabında yeni görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, əməliyyatdan on gün keçdiyini və nəticəni bəyəndiyini söyləyib.

İzləyiciləri Damlanın xeyli dəyişdiyini bildiriblər.

