Türkiyə vətəndaşlarının Əfqanıstandan təxliyə edilməsi əməliyyatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha 357 nəfər İslamabada, oradan isə “Türk Hava Yolları”nın təyyarəsi ilə İstanbula gətirilib.

Təxliyə edilənlərdən 16-sı uşaqdır.

