Hacıqabulda yeznə qayınanasını döydü

Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində Hacıqabul rayon sakini olan bir qadının kürəkəni tərəfindən döyülməsi və bu məsələnin araşdırılmaması ilə bağlı iddialar paylaşılıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsi tərəfindən şikayətə baxılmaması ilə bağlı iddialar həqiqəti əks etdirmir:

“Avqustun 20-də Hacıqabul rayon sakini Süriyya Xudayarovanın sifət nahiyəsindən aldığı xəsarətlərlə əlaqədar Hacıqabul RMX-na müraciət etməsi barədə Rayon Polis Şöbəsinə məlumat daxil olub. Eləcə də, zərərçəkən qadın və qızları Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edərək, həmin hadisə barədə məlumat veriblər.

Daxil olmuş məlumat və müraciətlərlə əlaqədar dərhal Hacıqabul RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb, zərərçəkənin və yaxınlarının izahatları alınıb.

Aparılan araşdırmalar nəticəsində S.Xudayarovaya kürəkəni M.Nəzərov tərəfindən xəsarət yetirildiyi müəyyən edilib.

Hazırda faktla bağlı RPŞ-nin Təhqiqat Bölməsində araşdırmalar aparılır.

Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.