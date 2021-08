Zöhrə Abdullayevanın ölümündən əvvəl çəkilən VİDEOSU

Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü mərhum Zöhrə Abdullayevanın görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qarmon ifaçısı videonun müğənninin xəstələnmədən əvvəl çəkildiyini bildirib. Z.Abdullayeva mahnı oxuyarkən G.Şükürlü göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Musiqiçi paylaşımına "Bu video Zöhrə xanımın vəfatından 3-4 ay əvvəl çəkilib. Gözəl sənətkarımız, Allah sizə rəhmət eləsin. Heç inanmağım gəlmir. Çox fani dünyadır, camaat, bir-birinizə hörmət edin, qədrinizi bilin. Hamı növbəsini gözləyir, ancaq rəhmət aparırıq, başqa heç nə" deyə, yazıb.

