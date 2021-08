"Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Xəlilov Polad Rəsul oğlu vəfat edib.

Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun "Facebook” profilində paylaşılıb.

Bildirilib ki, alim COVİD-19 xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

