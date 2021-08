“Taliban” Əhməd Məsuda vaxt verdi - Təslim ol, yoxsa... - TƏCİLİ

“Taliban” silahlıları hərəkatın nəzarətində olmayan Pəncşir əyalətində müqavimət lideri Əhməd Məsuda bu regionu onlara təhvil verməsi üçün dörd saat vaxt verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Arabiya” telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, hərəkatın dəstələri bu əyalətin ələ keçirilməsi əməliyyatına başlamaq üçün tam hazırdırlar.



Bununla yanaşı, Qətərin “Al Jazeera” telekanalı qeyd edir ki, taliblər yaxın vaxtlarda Məsudla görüş üçün nümayəndə heyəti göndərmək niyyətindədirlər.

Qeyd edək ki, Əhməd Məsud 90-cı illərin sonlarında “Taliban”a qarşı mübarizə aparan “Şimal alyansı”nın lideri, 2001-ci ildə həlak olan Əhməd Şah Məsudun oğludur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.