Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin Sinop vilayətinin Ayancık rayonunda yaşanan sel fəlakətində 10 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşanan fəlakətə dair yeni görüntülər ortaya çıxıb.

Görüntülərdə Ayancık çayının daşmasından sonra rayon sənaye məhəlləsindəki dükanın yerlə-yeksan olduğu görünür. Həmin anlar anbaan görüntülənib.

