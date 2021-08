46 yaşlı məşhur aktrisa gözəlliyi ilə heyran etdi - FOTOLAR

Bir vaxtlar Azərbaycanda da maraqla izlənilən "Çocuklar Duymasın" serialının əsas qəhramanlarından biri, tanınmış aktrisa Pınar Altuğ yeni görüntüləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hər paylaşımı maraqla qarşılanan 46 yaşlı aktrisa ailəsi ilə birlikdə Marmarisdə dincəlir. Pınar Altuğ həyat yoldaşı və qızının da olduğu fotonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktrisanın iti "mini" ilə hovuzda olan fotoları da izləyiciləri tərəfində maraqla qarşılanıb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

