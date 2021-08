"Hal-hazırda koronavirusun müalicəsi üçün xəstəxanalarda ayrılan çarpayı fondunun doluluğu 50 faizə çatmır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Teymur Musayev Real Tv-yə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı xəstəxanalarda yetərincə çarpayılar, həkim heyəti var: "Azərbaycanda kornavirusla bağlı 10 min çarpayı var".

Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycanda artıq koronavirusun üçüncü dalğası başlayıb.

