Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayının artmasına səbəb “Delta” ştammıdır. Digər ştammlardan fərqli olaraq, 30% daha sürətlə yayılması var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə nazirinin birinci müavini Teymur Musayev "Real TV"də yayımlanan “Mir Şahinin vaxtı” verilişinə müsahibəsində deyib.

Nazir müavini qeyd edib ki, buna baxmayaraq, ölkədə çarpayı fondunda heç bir problem yoxdur:

“Azərbaycanda sırf COVID-19-la bağlı 10 mindən artıq çarpayı fondu var”.

