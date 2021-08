Yoluxmanın qarşısını yalnız bu yolla ala bilərik

"Hal hazırda vaksinasiya olunmalı əhalimizin 35 faizi peyvənd olunub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Teymur Musayev Real Tv-yə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, bu gün ölkə əhalisinin 350 mini koronavirusa yoluxub.



"Kütləvi immuniteti 65-70 faizə yaxınlaşdırsaq, yoluxmanın qarşısını ala bilərik. Unutmayaq ki, bu gün xəstəxanalara yerləşdirilənlərin 96 faizi, reanimasiyada yatanların 98 faizi peyvənd olunmayanlardır. Peyvənd olunanların heç biri reanimasiyada süni tənəffüs aparatına qoşulmayıb. İnsanları peyvənd olunmağa çağırıram ki, yenidən ağır və çətin günləri yaşamasınlar".

