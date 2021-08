Sumqayıtda fəaliyyət göstərən "Liman" klinikasının baş həkimi Seymur Bədəl oğlu Səfərov 48 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə klinikanın direktoru Zülfiyə Mahmudova məlumat verib.

Bildirilib ki, baş həkim qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş.

