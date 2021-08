Kabildəki beynəlxaql hava limanında silahlı toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava limanının şimal qapısında naməlum silahlı ilə əfqan hərbçilər arasında qarşıdurma yaşanıb. Nəticədə 1 əfqan əsgər həlak olub. 3 yaralı var. Alman və amerikalı hərbçilər dərhal atışmaya müdaxilə edib. Hücumun kim tərəfindən təşkil edildiyi məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

