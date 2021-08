Türk dövlətindən MÜHÜM XƏBƏRDARLIQ: Ordumuz cavab verməyə HAZIRDIR

Qazaxıstan prezidenti Kasim Jomart Tokayev ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrini Əfqanıstanda vəziyyətin gərginləşəcəyi təqdirdə adekvat cavab verməyə hazır olmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tokayev bunu Almatı vilayətində keçirilən "Sezar 2021" operativ-taktiki hərbi təlimlərinə səfəri zamanı deyib. O, Əfqanıstanda baş verənlərin Qazaxıstan üçün birbaşa təhlükə olmadığını vurğulayıb. Prezidentin sözlərinə görə, təbii ki, müəyyən risklər var və Qazaxıstanın hadisələrin inkişafını yaxından izləməsi lazımdır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

