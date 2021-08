Fransanın Xarici İşlər naziri Jan-İv Le Drian ABŞ-ı Əfqanıstanla bağlı məsuliyyətini yerinə yetirməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərin görə, ABŞ təxliyələrin həyata keçirilməsinə kömək etməlidir. O bildirib ki, Paris Fransaya gəlmək istəyən əfqanları təxliyə etmək istəyir. Lakin onların hava limanına gətirilməsində problemlər var.

Diplomat Fransanın “Taliban”ı tanımayacağını bəyan edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

