"FİDE Onlayn Olimpiada 2021": Yığmamızın heyəti məlum oldu

İkinci Onlayn Şahmat Olimpiadasının "Top Divizionunda" iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasının heyəti məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 8-də mübarizəyə qoşulacaq komandamızın əsas üzvləri Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov, Günay Məmmədzadə, Gülnar Məmmədova, Vüqar Əsədli, Xanım Balacayevadır.

Bundan əlavə millimiz olimpiadaya altı rezerv oyunçu da sifariş edib. Bunlar Rauf Məmmədov, Qədir Hüseynov, Türkan Məmmədyarova, Ülviyyə Fətəliyeva, Məhəmməd Muradlı, Gövhər Beydullayevadır. Komandamızın kapitanı isə Rəhim Qasımov olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.