Yaponiyanın Ayoto adaları yaxınlığında şiddətli vulkan püskürməsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbiət hadisəsi nəticəsində 1 kilometr raidusda yeni ada əmələ gəlib. Adanın forması c hərfi şəklindədir. Bölgədə yeni vulkan püskürmələrinin baş verəcəyi istisna deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

