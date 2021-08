Rusiya Belarusa S-400 müdafiə sistemləri sata bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Rusiyanın Sənaye və Ticarət naziri Deniz Manturov açıqlama verib. O bildirib ki, iki ölkə uzun zamandır müttəfiqdir. Buna görə də, Belarusun hava hücumundan müdafiə sistemlərini gücləndirmək üçün planları var. Nazir qeyd edib ki, bundan əvvəl Rusiya Belarusa digər hərbi texnikalar satıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

