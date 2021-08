Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Consonun Londondakı ticarət mərkəzində tibbi maskasız gəzməsi müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, digər müştərilərdən fərqli olaraq Baş nazirin maska taxmaması sosial media istifadəçiləri tərəfindən etirazla qarşılanıb. Yerli mətbuat da hökumət başçısını tibbi maskadan istifadə etmədiyinə görə tənqid edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

