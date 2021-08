Rusiya QƏRARINI VERDİ - Putindən SƏRT AÇIQLAMA

Rusiya prezidenti Vladimir Putin əfqan qaçqınların ölkəyə daxil olmasına imkan verilməyəcəyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Əfqanıstandakı hadisələr birbaşa Rusiyanın təhlükəsizliyinə təsir göstərir. Putin deyib ki, bəzi silahlılar qaçqın adı altında ölkəyə daxil ola bilər. Buna görə də, əfqan qaçqınların Rusiyaya buraxılması doğru olmaz.

Putin qərb ölkələrinin əfqan qaçqınlarla bağlı mövqeyini tənqid edib. Putin bəyan edib ki, qərb ölkələri əfqanları ölkələrinə viza ilə qəbul etsələr də, Mərkəzi Asiya ölkələrinə vizasız yerləşdirilməsi üçün israr edirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

