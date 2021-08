Ukraynanın Türkiyədən aldığı Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatları Kiyev küçələrində görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna müstəqillik günümünasibətilə təşkil olunacaq tədbirin məşqlərini edir. Tədbirdə hərbi texnikalar da nümayiş olunacaq.

Qeyd edək ki, müstəqillik günü sabah qeyd ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

