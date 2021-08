Əfqanıstanda çox sayda sakin talibləri saxta və əsassız sənədlərlə aldadaraq yoxlama postlarından keçib. Onlar bu yolla xaricə qaça biliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, taliblərin əksəriyyəti təhsilli olmadığı üçün hərfləri oxuya bilmir. Bildirilir ki, sakinlər “Taliban” silahlılarına saxta səndələri, partiya kağızlarını pasport kimi təqdim edərək, postu keçiblər.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda əhalinin böyük bir hissəsi təhsil almayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

