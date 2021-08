Suriyanın şimalındakı Azez bölgəsində partlayış törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə ordusunun nəzarətindəki ərazidə baş verən hadisə zamanı 7 mülki sakin yaralanıb. Hücum minalanmış avtomobilin partladılması ilə törədilib. Terror aktının PKK tərəfindən təşkil edildiyi bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

