Rusiyadan Qarabağda ŞOK TƏXRİBAT: Rus bayrağı ucaldıldı

Qarabağdakı rusiyalı sülhməramlılar Rusiya Federasiyasının Dövlət Bayrağı Gününü təntənəli şəkildə qeyd ediblər. Onlar hündürlüyü 50 metrə çatan Rusiya bayrağını dalğalandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı RF Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a özəl açıqlama verən “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin Asiya və Sakit Okean ölkələri üzrə siyasi ekperti Samir Hümbətov deyir ki, təbii ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazla- Azərbaycanla bağlı atdığı bu addımlar beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmir.

Demək olar ki, son dövrlər Rusiyanın Qarabağ ərazisində tamamilə daban-dabana zidd olan addımları bir mesaj xarakteri daşıyır. Rusiya demək istəyir ki, o Qarabağda hegemondur, öz istədiyini etməyə qadirdir. Ama təbii ki, bu çıxışlar Azərbaycanın həm milli təhlükəsizliyi həm xarici siyasəti baxımından olduqca yolverilməz hadisədir.

Digər tərəfdən artıq dörd ilin yarımında Azərbaycanın dırnağarası sülhməramlılarla bağlı verəcəyi qərara da olduqca mühüm təsir edir. Hesab edirəm ki, Rusiyanın bu tip addımları artıq hansı niyyətlə Qarabağda olduğunu göstərən amillərdəndir".

Politoloq qeyd etdi ki, Rusiyanın məqsədi nə Ermənistanı, nə də Azərbaycanı müdafiə etməkdir. Rusiya Qarabağda bayrağını bu formada qaldırmaqla demək istəyir ki, mən öz xarici siyasət maraqlarımı güdürəm.

"Ümumiyyətlə Ermənistan da Rusiya üçün maraqlı deyil. Hesab edirəm ki, Rusiyanın məqsədi sülhməramlı qüvvələrmi deyək, qoşunmu deyək məhz onların vasitəsi ilə regionda varlığını təmin etməkdir. Bütün atılan addımlar da o məqsədə xidmət edir".

Qeyd edək ki, 22 avqust tarixində Rusiya sülhməramlı dəstəsinin komandir müavini general-mayor Oleq Yeqorov Rusiya Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə Qarabağdakı sülhməramlılar ilə birlikdə tədbir keçirib. Sülhməramlı kontingentin hərbi qulluqçuları və könüllülərin qatıldığı tədbirə hündürlüyü əlli metr, eni 5 metr olan Rusiya Federasiyasının bayrağı gətirilərək dalğalandırılıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

