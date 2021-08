“Xarici qüvvələrin Əfqanıstandan çıxmasının gecikməsinin nəticələri olacaq”.

Metbuat.az xəbərverir ki, “Taliban”dan belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, ABŞ və NATO qüvvələri nəzərdə tutulan tarix - 31 avqusta qədər Əfqanıstandan çıxmalıdır.

Açıqlamaya görə, təxliyə buna qədər başa çatmasa məsuliyyət ABŞ-ın üzərinə düşür.

Qeyd edək ki, bu ilin may ayında ABŞ avqust ayının sonuna qədər Əfqanıstandan çıxacağını elan etmişdi.

