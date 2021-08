Xoşqədəm Hidayətqızı əşyalarını da yığıb “Xəzər TV”dən getdi

Xoşqədəm Hidayətqızı Xəzər TV-dəki işindən bu gün rəsmi olaraq ayrılıb.

Metbuat.az “Yeni Sabah”a istinadən xəbər verir ki, bu haqda xəbərlər bir müddət əvvəl yayılsa da, təsdiq olunmurdu. Həmçinin, telekanalla teleaparıcı arasında əməkdaşlığın davam etməsi haqda razılıq da əldə olunmuşdu. Bu gün isə tərəflər yollarını ayırmaqla bağlı yekun qərar veriblər. Bu gün X. Hidayətqızı telekanaldakı əşyalarını toplayaraq Xəzər TV-nin binasını tərk edib.

Onun bundan sonra hansı teleməkanda fəaliyyət göstərəcəyi haqda məlumat yoxdur.

