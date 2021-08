Bakıda ibtidai sinif müəllimi koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhəri Elçin Qaranzadə adına 270 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Həsənova Gülzar Heydər qızı COVID-19-un qurbanı olub.

