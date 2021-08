Məleykə Əsədova abturiyentlərə çağırış etdi

"İxtisas seçimi zamanı abituriyentlər balları yox, hansı sahədə oxumaq, işləmək istəklərini nəzərə alsınlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

O bildirib ki, valideynlər övladlarının onların istədiklərini yazmasını tələb edirlər:

"Çox təəssüf ki, bəzi insanlar abituriyentlər və onların valideynlərinin etibarından sui-tifadə edib özlərini reklam etməklə ödəniş müqabilində ixtisas seçimlərinin onlar tərəfindən həyata keçirilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çağırışlar edirlər. Abituriyentlərə və onların valideynlərinə tövsiyə edirik ki, diqqətli olsunlar və bu işi yalnız kommersiya məqsədilə görən müəyyən qrup insanların vədlərinə inanmasınlar. Burada bir incə məqam da var. İxtisas seçimini sizin yerinizə edən şəxs kabinetinizin istidafəçi adı və parolunu da bilmiş olur. Bu isə çox təhlükəlidir. Bir misal də gətirim. Təsəvvür edin, plastik ödəmə kartınız var və siz kartın məxfi məlumatlarını tanımadığınız birinə verirsiniz. “Şəxsi kabinet”inizin parolunu da kiməsə vermək olmaz və bunun ciddi fəsadları ola biləcəyini nəzərə almaq lazımdır. Mən bunları təsadüfi demirəm. Hər il bununla bağlı bizə müraciətlər daxil olur. Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, kimlərinsə məsuliyyətsizliyi və qeyri-peşəkarlığı ucbatından abituriyentlər tələbə adını qazanmaqdan məhrum olublar.

Ona görə də bir daha sizə nəşr etdiyimiz materiallara, statistik göstəricilərə (“Abituriyent” 4, “İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli?”) baxmağı, zərurət olarsa, məsləhət mərkəzlərinə müraciət etməyi tövsiyə edirəm. Amma ən əsas məsələ ixtisas seçiminin birbaşa özünüz tərəfindən edilməsidir.

Amma valideynlər övladlarını eşitsinlər ki, gələcəkdə problem yaşamasınlar. Hansı ixtisası istəyirlərsə, onu yazsınlar”

