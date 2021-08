“3-cü qrupda ballar yüksək olacaq”

“3-cü qrupda müsabiqə balları daha yüksək olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə feysbukda canlı yayım zamanı deyib. O, II və III ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edəcək abituriyentlərə diqqət yetirməli olduqları məsələlər haqqında danışıb.

3-cü qrupda 600 baldan yuxarı 617 nəfər nəticə göstərib Keçən il isə 555 nəfər belə nəticə göstərib. Bu o deməkdir ki, reytinqi yüksək olan yerlərdə müsabiqə ağırlaşacaq.

“Keçən il 500 baldan yuxarı nəticə göstərən abituriyentlərin sayı 2714 nəfər olub. Bu il eyni nəticə göstərənlərin sayı 150 nəfər çoxdur."

M. Abbaszadə həmçinin qeyd edib ki, ötən il 150 baldan yuxarlı nəticə göstərən abituriyentlərin sayı 17 min 964 nəfər idisə, bu il 16 567 nəfərdir:

“Bu azalma müsabiqə vəziyyətinə təsir göstərməyəcək. Biz plan yerləri və müsabiqəyə buraxılanları müqayisə etsək görərik ki, 12 mindən çox uşaq qəbul olmayacaq. 3-cü qrupda müsabiqə balları daha yüklsək olacaq. Dövlət sifarişli yerlərdə keçid balları artacaq. II qrupda 420 baldan yuxarı nəticə göstərənlərin dövlət sifarişli yerlərə qəbul olmaq şansı var”.

