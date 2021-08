“Yaxın günlərdə Rusiya və Türkiyə S-400 müdafiə sistemləri ilə bağlı yeni saziş imzalayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın “Rosoboronexport” şirkətinin rəhbəri Aleksandr Mixeyev belə açıqlama verib. O bildirib:

“S-400 müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlar davam edir. Müzakirələrin son mərhələsində olduğumuzu deyə bilərəm. Yaxında Türkiyə ilə bunu rəsmiləşdirib saziş imzalayacağıq”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

