“Avqustun 30-da ixtisas seçimi başa çatacaq, 3-4 gün ərzində yoxlamalar bitəndən sonra ali məktəblərə ixtisas seçiminin nəticələri elan olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə “Facebook”da canlı yayımda deyib. O bildirib ki, boş qalan yerlərə və kolleclərə ixtisas seçimi yəqin ki, sentyabrın 4-5-6-sı olacaq.

