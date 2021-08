Türkiyədə 73 yaşlı Rəcəb Kaynar adlı şəxs ən yaxın dostu tərəfindən aldadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxın dostu müxtəlif bəhanələrlə onun telefonunu alaraq öz çirkin əməlini həyata keçirib. Məlumata görə, yaşlı şəxsin bank hesablarına aid olan məlumatı ələ keçirən dostu, ardınca onun hesabındakı vəsaiti mənimsəyib. Bu yolla o, 17 min lirə pul ələ keçirib.

Məsələnin üstü 73 yaşlı şəxsin telefonuna bankdan gələn mesajdan sonra açılıb. Araşdırma aparılır.



