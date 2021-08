Müğənni Təranə Qumral sosial media hesabındakı paylaşımı ilə tənqid atəşinə tutulub.

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, müğənni Qubada istirahətindən yeni foto paylaşıb. Lakin geyindiyi libası izləyicilər birmənalı qarşılamayaraq sərt şəkildə tənqid ediblər. Belə ki, izləyicilərin bəziləri: “Qəçrəşə belə geyimdə ancaq bizimkilər gedər”, “Elə bildim filin üstündə oturub” və.s kimi tənqidi şərhlər yazılıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:



