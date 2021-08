Təzyiqi olanların NƏZƏRİNƏ: Normalar dəyişdirildi - YENİ QAYDA

Rusiyalı həkim-kardioloq, “O samom qlavnom” televiziya verilişinin aparıcısı Aleksandr Myasnikov maraqlı məlumat bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının məlumatına görə, 2018-ci ildə ABŞ və Avropada normal arterial təzyiqin normaları dəyişdirilib. Bundan sonra yaşdan asılı olmayaraq böyüklərdə normal arterial təzyiq 119/79 mm c.st. qədər sayılacaq.

120/80 – hipertoniya önü

130/80 – 1-ci dərəcəli hipertoniya

140/90 və daha çox – 2-ci dərəcəli hipertoniya

Normalar nə üçün dəyişdirilib?

Həkimlərin müşahidələrinə görə, arterial təzyiqin hətta yüngül qalxması insanlarda infarkt, insult və ani ölümün riskini artırır. Myasnikovun sözlərinə görə, 1-ci dərəcəli hipertoniya zamanı insan artıq diqqətli olmalı və bəzi tədbirlər görməlidir ki, xəstəlik ağırlaşmasın. Bunun üçün qidalanmada duzun miqdarını azaltmaq, artıq çəki varsa arıqlamaq, pis vərdişlərdən imtina etmək, fiziki aktivliyini artırmaq lazımdır. Bir çox hallarda məhz bu sadə qaydalar təzyiqi normada saxlamağa yardım edir.

2-ci dərəcəli hipertoniya zamanı yuxarıda sadaladığımız qaydalara (duzun və çəkinin azalması, fiziki aktivlik) əməl etməklə yanaşı təzyiqi salan preparatları qəbul etmək lazımdır. Preparatları yalnız həkim lazım olan müayinə və analizlərdən sonra təyin edə bilər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

