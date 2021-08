ABŞ-dan Ermənistana dəstək: Qarabağda münaqişə yeni mərhələyə keçib

"ABŞ-ın Ermənistanda səfiri qeyd edib ki, Qarabağın statusu təyin edilmədiyinə görə münaqişə bitməyib. Göründüyü kimi Minsk qrupunun hər üç həmsədri 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının yerinə yetirilməsməsi üçün bütün addımlarla Ermənistana dəstək verir".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə edib.Onun sözlərinə görə, ABŞ səfirinin məlum açıqlaması Ermənistanın maraqlarına cavab verməklə, regionda sülhün əldə edilməsinə qarşıdır.

“Məhz hazırda Ermənistan rəhbərliyinin əlavə şərtlər irəli sürməsi və təxribatla əl atması, Qarabağda mütəmadi atəşkəsin pozulması münaqişənin bitmədiyini və yeni bir mərhələyə keçdiyi mesajı verilir. Rusiyada ona görə Ermənistanı silahlandırır ki, sülhün əldə edilməsi baş tutmasın. Amma, Azərbaycan bu kimi siyasi burulğandan da çıxacaq”.

Politoloq qeyd edib ki, ölkə daxilində siyasi və sosial islahatlara gedilməklə dövlət daha güclənəcək və ölkəmizə qarşı təzyiqlərin qarşısı alınacaq.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

