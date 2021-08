Türkiyənin İzmir şəhərində dilənçinin üzərində axtarışlar həyata keçirən polis, olduqca təəccüblənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dilənçinin üzərindən 1600 lirədən çox pul çıxıb. Məlum olub ki, bu dilənçinin bir gündə əldə etdiyi “qazancdır”. Məlumata görə, dilənçi insanları yalan sözlərlə aldadaraq pul alıb. Dilənçi isə bildirib ki, o insanları aldatmayıb.

Onlardan pul istəyib. Onlar da pul veriblər.

