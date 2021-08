Azərbaycan yığmasının heyəti açıqlandı

Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb. İtaliyalı baş məşqçi Canni de Byazi yığmanın sentyabrda keçiriləcək oyunlarında güvənəcəyi heyəti müəyyənləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yetirmələri DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində üç oyuna çıxacaq. Komandamız sentyabrın 1-də Lüksemburq, 4-də İrlandiyanın qonağı olacaq, ayın 7-də Portuqaliyanı qəbul edəcək.



1. Aydın Bayramov- Sumqayıt, Qapıçı



2. Mehti Cənnətov - Zirə, Qapıçı



3. Amin Seydiyev - Sabah, Müdafiəçi



4. Şəhriyar Əliyev - Keşlə, Müdafiəçi



5. Bəxtiyar Həsənalızadə - Sabah, Müdafiəçi



6. Azər Salahlı - Keşlə, Müdafiəçi



7. Təmkin Xəlilzadə - Zirə, Müdafiəçi



8. Höccət Haqverdi - Sumqayıt, Müdafiəçi



9. Elvin Bədəlov - Sumqayıt, Müdafiəçi



10. Sərtan Taşkın - Zirə, Müdafiəçi



11. Turan Manafov - Səbail, Müdafiəçi



12. Rövlan Muradov - Qəbələ, Yarımmüdafiəçi



13. Rəhim Sadıxov - Sumqayıt, Yarımmüdafiəçi



14. Coşqun Diniyev - Sabah, Yarımmüdafiəçi



15. Rəhman Hacıyev - Keşlə, Yarımmüdafiəçi



16. Murad Xaçayev - Sumqayıt, Yarımmüdafiəçi



17. Elvin Camalov - Sabah, Yarımmüdafiəçi



18. Vüqar Mustafayev - Sumqayıt, Yarımmüdafiəçi



19. Əli Qurbani - Sumqayıt, Hücumçu



20. Ülvi İsgəndərov - Qəbələ, Hücumçu



