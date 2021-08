Fransadan sonra İran da “Taliban”la bağlı mövqeyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bildirib ki, ölkəsi hazırki vəziyyətə görə “Taliban”ı tanımaq niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, hazırda İran bu barədə müzakirə aparmır.

Qeyd edək ki, Fransa hökuməti də oxşar açıqlama vermişdi.

