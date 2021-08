“Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla istənilən vaxt görüşməyə hazıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidentinin Şimali Koreya üzrə xüsusi təmsilçisi Sunq Kim belə açıqlama verib. O bildirib ki, Pxenyan yenidən danışıqlar masasına qayıtmalıdır.

Kim ABŞ-ın Şimali Koreyaya qarşı düşməncə mövqe sərgiləmədiyini ifadə edib.

