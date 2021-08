Ümumi təhsil müəssisələrində “Ortaq türk tarixi” tədris olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat təhsil naziri Emin Əmrullayevin imzaladığı ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci dərs ili üçün tədris planında əksini tapıb.

Sənədə əsasən, VIII (səkkizinci) siniflərində dərsdənkənar məşğələlərə ayrılan saatlardan bir saatı dərs cədvəlinə daxil edilməklə “Ortaq türk tarixi” kursunun tədrisinə veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.