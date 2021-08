COVID-19 xəstəsi ilə təmasdan sonrakı prosedur NECƏ OLMALIDIR?

Rusiyalı həkim-terapevt, toksikoloq, Elm Jurnalistləri Klubunun üzvü Aleksey Vodovozov koronavirusa yoluxmuş xəstə ilə təmasda olandan sonrakı prosedurun nədən ibarət olmasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vodovozov qeyd edib ki, təmas nə qədər sıx olarsa, infeksion dozanın ötürülmə ehtimalı da o qədər yüksəkdir. Mütəxəssis deyir ki, xəstə bir insanla təmasda olandan sonra xüsusi bir tədbir görülməsi və ya "PCR etmək üçün qaçmaq" lazım deyil. O, eyni zamanda, koronavirusun, məsələn, qızılca qədər tez yoluxmadığını xatırladıb. Həkim bildirir ki, simptomlar görünəndə həkim çağırılmalıdır, koronavirus infeksiyasının daşıyıcısı ilə təmasda olması barədə məlumatlandırılmalıdır.

"Vəziyyətinizi izləyin - temperatur yüksəlsə də, covid üçün xarakterik olan başqa simptomlar, qoxu itkisi və ya mədə -bağırsaq xəstəlikləri varsa, "delta" ştammı da düşünülə bilər".

Onun sözlərinə görə, virus nə qədər tez -tez ötürülürsə, onun mutasiyaları üçün bir o qədər çox imkan yaranır. Təşkilat nümayəndəsi qeyd edib ki, ÜST virusun ortaya çıxan variantlarını izləyir və onlardan bəziləri narahatlıq doğurur. Söhbət ilk növbədə "alfa", "beta", "qamma" və "delta" ştammlarından gedir. Hal-hazırda ən maraqlı ştamm "lambda"dır, baxmayaraq ki, hələ delta seçimini əvəz etməyib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

